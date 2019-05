Washington/München (dpa) - Der Präsident des Münchner Ifo-Institutes, Hans-Werner Sinn, hat die Zinserhöhung der US-Notenbank begrüßt. Durch die jahrelange Nullzinspolitik habe der Zins seine Kontrollfunktion verloren.

"Das ist volkswirtschaftlich schlecht, denn es verführt zu dem Irrtum, die Ressourcen seien unbegrenzt", sagte Sinn am Mittwoch einer Mitteilung seines Institutes zufolge in München. Zu niedrige Zinsen führten zu Vermögensblasen, die später platzen und die Banken in Not bringen könnten. Die US-Notenbank Federal Reserve hatte am Mittwoch nach Jahren einer quasi Nullzins-Politik die kurzfristigen Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben.