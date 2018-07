Peking (AFP) Nur eine Woche nach dem Ende des Smog-Alarms in Peking hat die Verwaltung der chinesischen Hauptstadt erneut die höchste Alarmstufe Rot verhängt. Die Umweltbehörde warnte am Freitag vor hohen Feinstaubwerten. Erneut erhielt die Hälfte der Privatfahrzeuge Fahrverbot, Fabriken wurden geschlossen, Bauarbeiten eingestellt. Erstmals hatte Peking am 7. Dezember Alarmstufe Rot ausgerufen und drei Tage später wieder aufgehoben. Das vierstufige Warnsystem wurde im Jahr 2013 eingeführt.

