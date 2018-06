Berlin (AFP) Nach den umstrittenen Äußerungen des Thüringer AfD-Partei- und Fraktionschefs Björn Höcke stellt der Bundesvorstand der Rechtspopulisten dessen Verbleib in der Partei infrage. Höcke müsse selbst "prüfen, inwieweit seine Positionen sich noch in Übereinstimmung mit denen der AfD befinden", erklärte AfD-Sprecher Christian Lüth am Freitag nach einer Vorstandssitzung. "Diese Sichtweisen von Björn Höcke werden vom Bundesvorstand einhellig abgelehnt."

