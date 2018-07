Düsseldorf (AFP) Aldi steuert laut einem Bericht in diesem Jahr auf einen Umsatzrekord in Deutschland zu. Aldi Süd und Aldi Nord verkauften in diesem Jahr Waren für insgesamt 27,9 Milliarden Euro, wie die "Wirtschaftswoche" am Freitag berichtete. Eine Sprecherin von Aldi Süd bestätigte AFP, der Umsatz im Vorjahr 2014 habe bei 15,5 Milliarden Euro gelegen; in diesem Jahr rechne das Unternehmen mit einem Plus von 1,3 Prozent. Die Schwestergesellschaft Aldi Nord geht von einer Umsatzsteigerung von 1,7 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro aus, wie eine Sprecherin der "Wirtschaftswoche" sagte.

