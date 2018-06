Berlin (AFP) Auch deutsche Unternehmen leiden unter den von Russland verhängten Sanktionen gegen die Türkei. Die Folgen dieser Sanktionen seien für viele Firmen "erheblich", sagte Rainer Seele, Präsident der deutsch-russischen Auslandshandelskammer, am Freitag in Berlin. Zwei Drittel der in Russland tätigen Firmen seien betroffen - etwa Automobilfirmen, die nun keine Ersatzteile aus der Türkei mehr erhielten, oder Unternehmen, die nun keine türkischen Arbeitskräfte mehr beschäftigen dürften.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.