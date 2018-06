Los Angeles (AFP) Bei der Oscar-Verleihung Ende Februar hat ein Film aus Deutschland weiterhin Chancen auf eine der begehrten Trophäen: Das Filmdrama "Im Labyrinth des Schweigens" kam als einer von neun Filmen in die engere Auswahl für den Oscar für den besten fremdsprachigen Film, wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Donnerstagabend (Ortszeit) mitteilte. Sie hatte die Beiträge aus insgesamt 81 Nominierungen ausgewählt.

