Berlin (AFP) Beinahe ein Drittel aller Deutschen will in diesem Jahr weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben als noch 2014. Laut dem am Freitag veröffentlichten ARD-"Deutschlandtrend" wollen 32 Prozent der Befragten dieses Jahr weniger in Geschenke investieren. Neun Prozent planten dagegen, mehr auszugeben, und gut die Hälfte (52 Prozent) aller Befragten wollen der Umfrage zufolge ihre Ausgaben nicht ändern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.