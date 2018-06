Berlin (AFP) Fast jeder zweite Deutsche erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs - die Überlebenschancen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten aber deutlich verbessert. Das zeigt eine neue Studie des Zentrums für Krebsregisterdaten im Robert Koch-Institut (RKI) Berlin. Danach erkrankten im Jahr 2012 in Deutschland rund 252.000 Männer und knapp 225.900 Frauen an Krebs. Etwas mehr als die Hälfte der Fälle betreffen Brustkrebs, Prostatakrebs, Darmkrebs und Lungentumore.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.