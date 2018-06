Bergisch Gladbach (AFP) Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat eine überregional agierende Bande zerschlagen, die bei mehr als 120 Einbrüchen über 370.000 Euro Beute gemacht haben soll. Drei mit Haftbefehl gesuchte Männer wurden im Raum Herne und Gelsenkirchen festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Freitag in Bergisch Gladbach mitteilte.

