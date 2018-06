Brüssel (AFP) Der Ausbau einer Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland hat beim EU-Gipfel für kontroverse Diskussionen gesorgt. Die Debatte über das Projekt Nord Stream 2 mit dem russischen Gazprom-Konzern sei "hart" und "sehr emotional" gewesen, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk zum Abschluss des Treffens am Freitag in Brüssel. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) räumte Meinungsverschiedenheiten in der Frage mit Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi ein.

