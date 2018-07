Genf (AFP) Erstmals könnten Ende 2015 nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR weltweit weit mehr als 60 Millionen Menschen auf der Flucht sein. Zu diesem Schluss kommen die UNHCR-Experten in ihrem am Freitag veröffentlichten Bericht auf Grundlage der Zahlen des ersten Halbjahrs 2015. In diesem Zeitraum sei die Zahl der Vertriebenen, Flüchtlinge und Asylbewerber enorm gestiegen, heißt es in dem Bericht.

