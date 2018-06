Washington (AFP) Der US-Kongress hat ein umfangreiches Ausgabengesetz verabschiedet, an das auch schärfere Bestimmungen für die visumfreie Einreise in die Vereinigten Staaten geknüpft sind. Senat und Repräsentantenhaus stimmten am Freitag für das Gesetz, das für das Haushaltsjahr 2016 finanzielle Mittel in Höhe von rund 1,15 Billionen Dollar (1,05 Billionen Euro) bewilligt. Teil des Pakets sind außerdem die Reform des Internationalen Währungsfonds (IWF) und ein Ende des Ölexport-Verbots.

