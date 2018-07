Hamburg (AFP) Ungebetene Telefonwerbung bleibt ein Ärgernis für viele Verbraucher. In einer am Freitag veröffentlichten Online-Umfrage der Verbraucherzentralen unter 5500 Verbrauchern gaben mehr als 90 Prozent der Befragten an, sie hätten Werbeanrufe erhalten. Die "überwiegende Mehrheit" sagte, sie habe einer Telefonwerbung zuvor nicht zugestimmt. Es bestehe also weiterhin die Gefahr, "durch offensive Verkaufstaktiken am Telefon überrumpelt zu werden", erklärte die Verbraucherzentrale Hamburg. Die rund 19.500 Beschwerden, die im Zeitraum der Umfrage von Juli 2014 bis 15. November 2015 bei den Verbraucherzentralen bundesweit eingingen, bestätigten die Umfrageergebnisse.

