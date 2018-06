Hamburg (AFP) Einflussreichste Frau der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr ist laut "Manager Magazin" und der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) die Zweite Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall, Christiane Benner. Die 47-Jährige stehe für die Öffnung einer der letzten Männerbastionen der deutschen Wirtschaft, hieß es in der am Freitag veröffentlichten Begründung der Jury. "Manager Magazin" und BCG ließen erstmals in diesem Jahr die 50 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft wählen: Es handle sich um "Topentscheiderinnen" in Dax-Vorständen, Aufsichtsräten, Familienunternehmen und Start-ups sowie bedeutende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und Kultur.

