Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich skeptisch gezeigt, dass die EU in der Frage der Umverteilung von Flüchtlingen im kommenden Jahr vorankommt. "Ich bin da nicht übermäßig optimistisch, dass uns das gelingt", sagte Juncker zum Auftakt des zweiten Tages des EU-Gipfels in Brüssel. Wichtig sei, dass der EU-Gipfel sich mit dem Schutz der Außengrenzen befasst habe. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten am Donnerstagabend beschlossen, bis Juni über Junckers Pläne für einen gemeinsamen EU-Grenz- und Küstenschutz zu entscheiden.

