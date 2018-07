Washington (dpa) - Die Klassiker "Ghostbusters", "Top Gun" und "L.A. Confidential" sind in das offizielle US-Filmregister aufgenommen worden. Mit der Aufnahme von insgesamt 25 Filmen werde ihre "Bedeutung für das Kino und die kulturelle und künstlerische Geschichte Amerikas anerkannt", sagte David Mao, Chef der US-Nationalbibliothek. 2014 waren unter anderem "Der Soldat James Ryan" und "The Big Lebowski" dabei. Insgesamt sind mehr als 650 Filme in dem Register. Die Werke sollen nun besonders geschützt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.