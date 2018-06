Paris (AFP) Nach den Anschlägen von Paris hat die französische Statistikbehörde Insee ihre Wachstumsprognose für das vierte Quartal 2015 halbiert. In ihrem am Donnerstagabend veröffentlichten Wirtschaftsausblick geht die Behörde für die letzten drei Monate des Jahres nur noch von einem Wachstum von 0,2 Prozent aus. Bislang rechneten die Statistiker mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,4 Prozent. An seiner Prognose für das Wachstum für das gesamte Jahr 2015 von 1,1 Prozent hielt das Statistikamt aber fest.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.