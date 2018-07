Frankfurt/Main (dpa) - Pikante Details aus dem Vertragsentwurf mit dem früheren FIFA-Vizepräsidenten Jack Warner bringen den DFB und Franz Beckenbauer noch mehr in Bedrängnis. In der Affäre um die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 veröffentlicht "Der Spiegel" in seiner neuen Ausgabe erstmals alle Inhalte des geplanten aber mutmaßlich nie umgesetzten Deals mit dem inzwischen lebenslang gesperrten Funktionär aus Trinidad und Tobago. Demnach sollte Warner 1000 WM-Eintrittskarten der teuersten Kategorie erhalten. Diese hätten ihm "beim Weiterverkauf Hunderttausende Dollar eingebracht".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.