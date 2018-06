Dortmund (SID) - Ohne Marco Reus muss Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund das letzte Spiel der Bundesliga-Hinrunde am Samstag beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky) bestreiten. "Marco geht's ganz gut, aber es wird nicht möglich sein, dass er morgen spielt", sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag. Der Nationalspieler hatte im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (4:1) am vergangenen Sonntag eine Adduktoren-Verletzung erlitten.

Ebenfalls fraglich ist der Einsatz von Sven Bender. Das Knie ist laut Tuchel aber "stabil".