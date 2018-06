Zürich (SID) - Rückschlag für die US-Justiz im FIFA-Skandal: Der in Zürich in Auslieferungshaft sitzende EX-FIFA-Vizepräsident Eugenio Figueredo wird offenbar an sein Heimatland Uruguay ausgeliefert. Verhaftet worden war der 83-Jährige am 27. Mai zusammen mit sechs weiteren Funktionären des Fußball-Weltverbandes aufgrund von US-Haftersuchen. Uruguay hatte im Anschluss beim Schweizer Bundesamt für Justiz (BJ) auch eine Auslieferung beantragt, der Figueredo selbst zugestimmt hatte.

"Es ist offiziell, die Schweizer Behörden haben der Auslieferung zugestimmt", sagte Uruguayer Richter Juan Gomez der Nachrichtenagentur AFP. Vom BJ gab es zunächst keine Stellungnahme.

Figueredo ist ehemaliger Präsident des Kontinentalverbandes für Südamerika CONMEBOL. Ihm wird in den USA vorgeworfen, sein Amt zur persönlichen Bereicherung missbraucht zu haben. Er soll bei der Vergabe von Marketingrechten an ein US-Sportvermarktungsunternehmen Bestechungsgelder in Millionenhöhe entgegengenommen haben.