Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann zum Abschluss der Hinrunde am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Vizemeister VfL Wolfsburg wieder auf Daniel Didavi zurückgreifen. Das bestätigte Interimscoach Jürgen Kramny. Didavi fehlte zuletzt aufgrund von Hüftproblemen. Auch Florian Klein steht den Schwaben wieder zur Verfügung, äußerst fraglich ist hingegen der Einsatz von Serey Dié. "Da wird es eng", sagte Kramny, dessen Zukunft weiter offen ist.

Das Tabellenschlusslicht setzt gegen Wolfsburg auf den Rückenwind aus dem Sieg im Pokal-Achtelfinale gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig (3:2 n.V.). "Wir nehmen das Positive aus dem Pokalspiel mit. Wir sind im Viertelfinale. Der Sieg war gut für die Köpfe", sagte Kramny, der seine Spieler in die Pflicht nimmt: "Jeden Punkt musst du dir über Einsatz, Wille und Herzblut verdienen".

Kapitän Christian Gentner hat derweil Schwächen beim Gegner ausgemacht. "Die Wolfsburger sind derzeit nicht so stabil, vielleicht ist da was drin", sagte Gentner und verspricht hundertprozentigen Einsatz: "Das letzte Spiel vor der Pause, da feuern wir nochmal alles raus, alles, was drin ist. Wichtig ist, dass die Leute sehen, dass wir alles in die Waagschale werfen, das sind wir ihnen schuldig und das sind wir uns selbst schuldig."