London (AFP) Für den britischen Prinzen George beginnt bald ein neuer Lebensabschnitt: Der knapp zweieinhalbjährige Sohn von Prinz William und seiner Frau Kate kommt im Januar in den Kindergarten. Noch vor Ende des kommenden Monats werde George den Westacre Montessori-Kindergarten im ostenglischen Norfolk besuchen, der in der Nähe des Familienanwesens Anmer Hall liegt, teilte der Kensington Palace am Freitag mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.