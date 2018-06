Neu Delhi (AFP) Drei Jahre nach der tödlichen Gruppenvergewaltigung einer Studentin in Indien soll einer der Angreifer aus der Haft entlassen werden. Ein Gericht in der Hauptstadt Neu Delhi erklärte am Freitag, die für Sonntag geplante Freilassung könne nicht gestoppt werden, weil der Verurteilte die im Jugendrecht geltende Höchststrafe von drei Jahren abgesessen habe. Die Behörden sollten in den kommenden zwei Jahren überwachen, ob er sich wieder in die Gesellschaft eingliedere. Der junge Mann war zum Zeitpunkt der Tat 17 Jahre alt gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.