Brüssel (AFP) Der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) hat die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen in Katar im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft angeprangert. Die ausländischen Unternehmen würden "unterbezahlte Arbeiter ausbeuten" und wie "moderne Sklaven" ausnutzen, heißt es in einem am Freitag in Brüssel veröffentlichten Bericht des Gewerkschaftsdachverbandes. Die in Katar mit Infrastrukturprojekten beauftragten Unternehmen würden schätzungsweise 15 Milliarden Dollar (13,8 Milliarden Euro) Gewinn machen - und jeder Chef dieser Unternehmen wisse, dass hohe Profite vor allem auch den niedrigen Löhnen und den geringen Sicherheitsvorkehrungen in Katar zu verdanken seien.

