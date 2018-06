New York (dpa) - Die Bemühungen um eine neue Syrien-Resolution des UN-Sicherheitsrats sind ins Stocken geraten. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier berichtete am Rande einer neuen Syrien-Konferenz in New York von schwierigen Beratungen. Ziel bleibe, die Beschlüsse der bisherigen beiden Syrien-Konferenzen in Wien mit einer Resolution völkerrechtlich verbindlich zu machen. "Es ist noch offen, ob das gelingt", sagte Steinmeier. "Aber wir arbeiten mit großem Engagement daran." An dem Treffen nehmen die Außenminister aus 17 Staaten teil, darunter alle fünf UN-Vetomächte und Deutschland.

