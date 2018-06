Kiew (AFP) Die Ukraine will einen russischen Hilfskredit in Höhe von drei Milliarden Dollar (fast 2,8 Milliarden Euro) nicht fristgerecht bis Sonntag zurückzahlen. Dies kündigte Ministerpräsident Arseni Jazenjuk am Freitag während einer Kabinettssitzung in Kiew an. Auch die Rückzahlung der Schulden zweier ukrainischer Staatsunternehmen an Russland in Höhe von 507 Millionen Dollar werde nicht erfolgen. Jazenjuk bekräftigte zugleich, dass Kiew zu einem Gerichtsstreit mit Russland bereit sei.

