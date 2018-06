Stockholm (AFP) Anstatt als Weihnachtsschinken zu enden, darf eine Wildsau weiter durch die südschwedische Landschaft tollen - dank eines Aufschreis bei Facebook. Das für die Schlachtung bestimmte Tier war am Montag seinem Besitzer, einem Biobauern in der Gemeinde Mjällby, entkommen. Dieser fand die 110 Kilogramm schwere Sau, die es gewohnt war, frei in der Gegend herumzulaufen, nach wenigen Tagen wieder und berichtete darüber im schwedischen Fernsehsender SVT: "Sie ist topfit, sie muss sich von verfaultem Obst und anderen guten Dingen ernährt haben", sagte er, offenbar in Vorfreude auf einen fetten Schinken.

