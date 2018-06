Beirut (AFP) Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat den Westen für das Andauern des Bürgerkriegs in seinem Land die Schuld gegeben. Der Konflikt könnte in weniger als einem Jahr beendet sein, "wenn die verantwortlichen Länder Schritte gegen die Flut" ausländischer Kämpfer unternehmen würden, sagte Assad am Donnerstag dem niederländischen Fernsehsender NPO2. "Doch das Problem ist, dass sie sie weiterhin täglich unterstützen." Weil die Staaten wollten, dass "eine politische Lösung mit der Änderung dieses Staates endet", werde der Krieg "sich weiter hinschleppen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.