Donezk (AFP) Das Schokoladencafé im überwiegend prorussischen Donezk in der Ostukraine, in dem alle Angestellten Ukrainisch sprachen, hat dichtgemacht - offenbar nach einem Streit mit den örtlichen Behörden. Wie eine AFP-Reporterin am Freitag berichtete, stattete der Donezker Rebellen-Bürgermeister Igor Martynow dem Café vor dessen Schließung einen Besuch in Begleitung von Journalisten ab. Martynow spricht von einer Entscheidung des Managements der westukrainischen Cafékette. Diese erklärte vage: "Wegen der jüngsten Ereignisse mit dem vorgeblichen Bürgermeister und der örtlichen Presse ist das Risiko zu groß. Deshalb haben wir beschlossen, vorübergehend zu schließen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.