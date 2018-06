San Francisco (AFP) Der US-Technologiekonzern Apple führt Anfang 2016 das Bezahlen per Smartphone in China ein, dem zweitwichtigsten Markt für das Unternehmen. Apple schloss eine entsprechende Partnerschaft mit dem chinesischen Kreditkartenunternehmen China UnionPay, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten. China UnionPay - vergleichbar mit Mastercard oder Visa - gibt fast für alle chinesischen Bankkunden Kreditkarten aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.