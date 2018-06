Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat fast hundert Straftätern eine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis ermöglicht. Nach Angaben des Weißen Hauses setzte Obama am Freitag für 95 Häftlinge das Strafmaß herab und begnadigte zwei weitere Insassen. Die meisten von ihnen waren wegen Drogendelikten zu langen Gefängnisstrafen verurteilt worden. "Ich glaube an Ihre Fähigkeit, die Zweifler eines Besseren zu belehren und Ihr Leben zum Besseren zu ändern", schrieb er in einem Brief an die Betroffenen.

