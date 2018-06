Washington (AFP) In seiner Pressekonferenz zum Abschluss des Jahres hat US-Präsident Barack Obama erneut einen Abgang von Syriens Machthaber Baschar al-Assad gefordert. "Unsere Sichtweise ist, dass man keinen Frieden nach Syrien bringen und den Bürgerkrieg beenden kann, wenn es keine Regierung gibt, die von der Mehrheit des Landes als legitim anerkannt wird", sagte Obama am Freitag im Weißen Haus. Assad habe sich entschlossen, "Menschen abzuschlachten" und sei damit für eine Mehrheit der Syrer nicht mehr an der Staatsspitze vermittelbar.

