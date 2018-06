Los Angeles (AFP) Die britische Sängerin Rita Ora will sich aus dem Label von US-Rapmogul Jay Z herausklagen. Die 25-Jährige reichte am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Gericht in Los Angeles Klage ein, um ihren offiziell bis 2019 laufenden Vertrag beim Musik- und Unterhaltungsunternehmen Roc Nation vorzeitig aufzulösen. Die Sängerin deutete an, dass Jay Z mittlerweile durch andere geschäftliche Aktivitäten wie etwa das Betreiben des Musik-Streamingdienstes Tidal in Beschlag genommen werde und Roc Nation sich nicht mehr ausreichend um ihre Belange kümmere.

