Washington (AFP) Mehrere Dutzend US-Senatoren haben Präsident Barack Obama gedrängt, die Sanktionen gegen den Iran nicht aufzuheben. 35 republikanische Senatoren und 21 demokratische Senatoren forderten am Mittwoch und Donnerstag in zwei getrennten Briefen den Regierungschef auf, die im Atomstreit mit der Islamischen Republik verhängten Finanz- und Handelssanktionen beizubehalten. Zur Begründung verwiesen sie auf die iranischen Raketentests am 10. Oktober und 21. November, die gegen eine UN-Resolution von 2010 verstießen, die Teheran die Entwicklung von ballistischen Raketen verbietet.

