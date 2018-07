Pokljuka (SID) - Die Staffel-Weltmeisterinnen Laura Dahlmeier und Franziska Hildebrand haben beim Biathlon-Weltcup in Pokljuka/Slowenien erneut das Podest erobert, den Sieg aber der Französin Marie Dorin Habert überlassen. Im Sprint über 7,5 km verpasste Dahlmeier (Partenkirchen) ihren vierten Weltcup-Erfolg um 1,1 Sekunden, Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) den zweiten Sieg ihrer Karriere und damit die mögliche Führung im Gesamtweltcup um 13,0 Sekunden.

"Das ist total schön und einfach der Wahnsinn. Es war brutal eng", sagte Dahlmeier, während Hildebrand im ZDF ergänzte: "Ich war auf der letzten Runde nicht mehr ganz so frisch. Aber ich denke, es war wieder ein tolles Rennen."

Und deshalb herrschte eine Woche nach den furiosen Auftritten von Hochfilzen erneut große Freude im deutschen Lager. Denn Maren Hammerschmidt (Winterberg) als Siebte, Franziska Preuß (Haag) auf dem neunten Rang und zudem Vanessa Hinz (Schliersee/13.) sowie Miriam Gössner (Garmisch/15.) in den Top 15 sorgten für ein herausragendes deutsches Team-Ergebnis.

Hildebrand hätte als erste deutsche Biathletin seit Magdalena Neuner die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Zuvor hatte die mittlerweile zurückgetretene Rekordweltmeisterin Neuner das begehrte Leibchen am 18. März 2012 getragen. Am letzten Tag ihrer aktiven Laufbahn sicherte sich die Wallgauerin in Chanty Mansijsk/Russland zum dritten Mal den Sieg in der Gesamtwertung.