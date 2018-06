Peking (AFP) Wegen des neuerlichen Smogalarms in Peking haben die Einwohner der chinesischen Hauptstadt am Samstag weiter mit umfangreichen Einschränkungen leben müssen. Am zweiten Tag infolge durfte nur rund die Hälfte der Autos fahren, viele Fabriken blieben zudem geschlossen. Über der Stadt lag weiter eine dichte Smogdecke, die Sicht war stark eingeschränkt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.