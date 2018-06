San José (AFP) Wegen eines Streits um tausende kubanische Flüchtlinge im eigenen Land hat Costa Rica am Freitag seine Beteiligung am Zentralamerikanischen Integrationssystem (SICA) ausgesetzt. Präsident Luis Guillermo Solís kündigte zudem die Schließung der Grenzen seines Landes für Migranten ohne Papiere an. Kubaner, die illegal ins Land kämen, würden sofort in ihre Heimat abgeschoben, warnte er. Das eigentliche Ziel der Kubaner, die in Costa Rica nur gestrandet sind, sind die USA.

