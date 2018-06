Berlin (AFP) Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Androhung finanzieller Konsequenzen für osteuropäische EU-Staaten, die sich nicht an der Bewältigung der Flüchtlingskrise beteiligen wollen, abgelehnt. "Ich habe immer dafür geworben, dass man in der EU nicht droht, sich erpresst oder Handtaschen auf den Tisch stellt", sagte der Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung dem Magazin "Focus" aus München vom Samstag. Er "glaube, dass unsere befreundeten Länder in Osteuropa bald erkennen werden, dass jedes moderne Land, das sich in der Globalisierung bewähren will, Migration nicht ausblenden kann".

