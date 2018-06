New York (AFP) Nach der einstimmig vom UN-Sicherheitsrat verabschiedeten Resolution mit einem Friedensfahrplan für Syrien hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) vor zu großen Erwartungen gewarnt. Zugleich versicherte er am Samstag, dass er und seine Außenministerkollegen "alles tun" würden, um auch die nächsten Hürden auf dem Weg zu einer politischen Beilegung des Gewaltkonflikts zu nehmen. Gegner des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad reagierten skeptisch auf den in New York angenommenen Fahrplan.

