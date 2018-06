Hamburg (AFP) Trotz seines schlechten Wahlergebnisses von 74,3 Prozent beim Parteitag in der vergangenen Woche will SPD-Chef Sigmar Gabriel seine Partei in den Bundestagswahlkampf führen. "Ich bin für zwei Jahre wiedergewählt worden", sagte Gabriel dem Magazin "Spiegel" aus Hamburg vom Samstag. "Dabei bleibt es", fügte er hinzu und bekräftigte, dass er an seinem Kurs der Mitte festhalten wolle. "Die SPD muss immer auch Politik für Minderheiten machen", sagte er. "Aber wer gewinnen will, muss die Mehrheit ansprechen." Wenn die SPD geschlossen auftrete, "sind bis zu 30 Prozent 2017 durchaus drin".

