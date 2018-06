Saarbrücken (AFP) Aus den Erstaufnahme-Einrichtungen in Ostdeutschland "verschwinden" nach einem Zeitungsbericht tausende Flüchtlinge bereits in den ersten Tagen. Bis zu 30 Prozent der auf die neuen Bundesländer verteilten Flüchtlinge würden die dortigen Einrichtungen in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft schon wieder verlassen, ergab eine Umfrage der "Saarbrücker Zeitung" (Samstagsausgabe) bei den Innenministerien der ostdeutschen Länder.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.