New York (AFP) Rund einen Monat nach den islamistischen Anschlägen von Paris haben bekannte Musikgruppen eine Cover-Version eines Liedes der Band Eagles of Death Metal aufgenommen, um Geld für die Opfer der Attentate zu sammeln. Die US-Rockband Eagles of Death Metal, die am Abend der Anschläge im Pariser Konzertsaal Bataclan aufgetreten war, bekräftigte am Freitag ihre Kampagne zur Interpretation ihres Songs "I Love You All the Time". 13 Bands nahmen bereits teil, darunter zwei in den USA sehr erfolgreiche Rockgruppen - Imagine Dragons und Florence and the Machine.

