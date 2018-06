Ingolstadt (SID) - Bayer Leverkusen hat die Chance genutzt, im Kampf um die Champions-League-Plätze Boden gutzumachen. Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt gewann im letzten Spiel des Jahres bei Aufsteiger FC Ingolstadt dank Torjäger Javier Hernandez etwas glücklich mit 1:0 (0:0) und schloss eine durchwachsene Hinrunde mit dem zweiten Sieg in Folge immerhin halbwegs versöhnlich ab.

Den Schanzern ging dagegen zuletzt etwas die Luft aus. Seit vier Spielen wartet das Team von Ralph Hasenhüttl schon auf einen Sieg, überwintert mit 20 Punkten aber dennoch im Mittelfeld.

Mit seinem 11. Saisontor gelang Hernandez in der 73. Minute die späte Entscheidung. Ingolstadt offenbarte vor 15.000 Zuschauern dagegen trotz guter Chancen erneut Schwächen im Spiel nach vorne. Bereits zum neunten Mal gelang kein Treffer.

Hasenhüttl veränderte sein Team nach dem 0:2 beim FC Bayern auf vier Positionen. An der selbstbewussten Spielweise der Schanzer, die schon in München fast zum Erfolg geführt hätte, änderte sich dadurch aber kaum etwas. Der FCI attackierte Bayer früh und hatte auch die erste Chance. Doch ein Schuss von Marvin Matip landete nur am Außennetz (7.). Danach rettete Bernd Leno gegen Pascal Groß (15.). Zudem verzog Stefan Lex (39.).

Bayer hatte dagegen erhebliche Probleme, ins Spiel zu kommen. Auch Hakan Calhanoglu, der beim 3:1 im Pokal in Unterhaching mit Muskelproblemen gefehlt hatte, konnte zunächst keine Akzente setzen. Das Sturmduo Hernandez und Stefan Kießling, das in der vergangenen Woche beim 5:0 gegen Mönchengladbach noch für Furore gesorgt hatte, hing so in der Luft.

Bezeichnenderweise entsprang die einzige Möglichkeit von Bayer vor der Pause einem Missverständnis zwischen FCI-Innenverteidiger Roman Brègerie und Torwart Örjan Nyland (11.). Karim Bellarabi kam aber etwas zu spät. Nyland durfte für Stammkeeper Ramazan Özcan ran, konnte sich aber in der ersten Hälfte nicht auszeichnen.

Nach dem Wechsel wurde Bayer aktiver, hatte aber auch mehr Raum. In der 56. Minute hätte bei einem Konter der Gäste auch das 1:0 fallen müssen. Hernandez passte jedoch quer auf Karim Bellarabi anstatt selbst freistehend abzuschließen. Matip konnte so noch klären.

Auf der anderen Seite hatte Bayer Glück, dass der Abwehrversuch von Wendell nach Hereingabe von Alfredo Morales nicht im eigenen Tor landete. Ingolstadt baute nun etwas ab und traf im Spiel nach vorne oft falsche Entscheidungen. Dagegen schloss Hernandez einen Konter über Bellarabi eiskalt ab.