Köln (SID) - Fußball-Weltmeister Miroslav Klose fehlt Lazio Rom im Serie-A-Duell am Sonntag bei Tabellenführer Inter Mailand. Laut italienischer Medienberichte laboriert der 37-Jährige an einer Muskelverletzung. Zuletzt hatte Klose stark in der Kritik gestanden, am Montag blieb er gegen Sampdoria Genua auch in seinem elften Saisoneinsatz ohne Tor. Lazio wartet bereits seit sieben Spielen auf einen Sieg und ist mit 20 Punkten nur Zwölfter.