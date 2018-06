London (dpa) - José Mourinho will nach seiner Beurlaubung beim FC Chelsea vorerst keine hochklassigen Fußball-Spiele mehr besuchen, um keine Spekulationen über seine Zukunft aufkommen zu lassen. Der Portugiese will nach dem vorzeitigen Ende seiner Amtszeit beim englischen Meister keine Pause einlegen, wie er in einer Erklärung seines Managements mitteilte, aus dem die Zeitung "Guardian" zitierte. Mourinho sei nicht müde, sei sehr positiv, freue sich schon und brauche keine Pause.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.