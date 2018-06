Gelsenkirchen (SID) - Leroy Sané fällt auf. Nicht nur wegen seiner Koboldfrisur. Der Jungstar von Schalke 04 hat in der Bundesliga-Hinrunde mit Tricks, Dribblings und Toren nicht nur die Herzen der königsblauen Fans im Sturm erobert. Ein Raunen geht durch die Stadien, wenn der 19-Jährige mit hohem Tempo und feiner Technik den Ball nach vorne treibt.

Der Sohn des ehemaligen senegalesischen Nationalspielers Souleyman Sané und der deutschen Sportgymnastin Regina Weber ist im Schalker Bubi-Mittelfeld mit Max Meyer (20), Leon Goretzka (20) und Johannes Geis (22) nicht nur der jüngste, sondern auch der auffälligste Spieler.

Fünf Tore und fünf Vorlagen hat Sané in den Pflichtspielen der Gelsenkirchener beigesteuert - fast durchweg spielentscheidende. Ohne die genialen Momente ihres Jüngsten hätten die Schalker sieben Punkte weniger auf dem Konto. Auch Joachim Löw hat längst gemerkt, was für ein Offensiv-Hochkaräter da heranwächst. "Er ist eine der positivsten Erscheinungen dieser Saison", sagte der Bundestrainer und spendierte ihm schon das Debüt in der A-Nationalmannschaft.