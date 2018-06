Berlin (SID) - In der vergangenen Saison ist Hertha BSC nur wegen der besseren Tordifferenz in der Fußball-Bundesliga geblieben. Für die Spielzeit 2015/16 hatten sich alle in Berlin auf eine Zittersaison eingestellt, doch es kam anders. Die Mannschaft von Pal Dardai steigerte sich von Spiel zu Spiel und steht zum Ende der Hinrunde auf einem Platz für das internationale Geschäft.

Der Ungar Dardai und sein "Co" Rainer Widmayer haben aus dem unsicheren Haufen der alten Dame eine Einheit geschweißt, die zuletzt auch spielerisch überzeugte. Klub-Rekordspieler Dardai findet im Team offenbar die richtige Ansprache und wird dank seines konsequenten Stils respektiert.

Hinzu kam, dass dieses Mal die Transfers von Manager Michael Preetz einschlugen. Dauerrenner Vladimir Darida, Ex-Bayern-Spieler Mitchell Weiser, Nachwuchsmann Niklas Stark und der schon abgeschriebene Vedad Ibisevic erwiesen sich als Volltreffer. Auch der verletzungsbedingte Ausfall von Keeper Thomas Kraft konnte aufgefangen werden. Der Norweger Rune Jarstein war mehr als ein Ersatz und dürfte nur schwer wieder aus dem Tor zu verdrängen sein.