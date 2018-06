Wolfsburg (SID) - Die Rekordablöse für Kevin De Bruyne von mehr als 75 Millionen Euro war für den VfL Wolfsburg nur ein teures Trostpflaster. Wochenlang gab es beim DFB-Pokal-Sieger zu Saisonbeginn nur ein Thema: Geht er? Oder geht er nicht?

Am Ende hatte der VfL im Ringen mit den Scheichs von Manchester City keine Chance: Der überragende belgische Mittelfeldspieler, der die Niedersachsen in der vergangenen Spielzeit zum Pokaltriumph und zur Vize-Meisterschaft geführt hatte, ging zurück nach England.

Vorausgegangen war ein Wechsel-Theater, das die Wolfsburger und De Bruyne auch sportlich belastete. In den ersten beiden Saisonspielen, die Deutschlands Fußballer des Jahres noch in der Bundesliga absolvierte, war der Belgier nur ein Schatten seiner selbst. Erst in Manchester fand er wieder fast zurück zu alter Form: Drei Tore gelangen ihm in den ersten vier Spielen für die Citizens. De Bruynes Nachfolger beim VfL, Nationalspieler Julian Draxler, hat die Erwartungen bislang nicht ganz erfüllt.