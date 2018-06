Köln (SID) - Schwerer Schlag für die deutsche Handball-Nationalmannschaft: Kapitän Uwe Gensheimer muss seine Teilnahme an der Europameisterschaft in Polen verletzungsbedingt absagen. Der 29 Jahre alte Linksaußen der Rhein-Neckar Löwen hat einen Muskelfaserriss in der rechten Wade erlitten und laboriert zudem an einer Reizung der rechten Achillessehne. Das gab der Deutsche Handballbund (DHB) am Samstag bekannt.

"Ich bin traurig und enttäuscht. Sowohl mit den Rhein-Neckar Löwen als auch mit der Nationalmannschaft befinden wir uns auf einem sehr guten Weg. Es schmerzt, dass ich meine Teams nicht weiter begleiten kann", sagte Gensheimer. Er hoffe jetzt auf einen bestmöglichen Heilungsverlauf, "denn es gibt 2016 noch weitere große Ziele, die ich mit beiden Mannschaften erreichen möchte."

Gensheimer fällt nicht zum ersten Mal für ein großes Turnier aus, der mehrmalige Handballer des Jahres hatte 2013 bereits die Teilnahme an der WM in Spanien wegen eines Achillessehnenrisses verpasst. "Auf Uwe verzichten zu müssen, ist ein Verlust für uns und die Rhein-Neckar Löwen", sagte Bundestrainer Dagur Sigurdsson und ergänzte: "Wir müssen und werden Lösungen finden. Dass wir das können, haben wir bereits auf anderen Positionen bewiesen. Ich habe absolutes Vertrauen in die weiteren uns zur Verfügung stehenden Linksaußen."

Die Europameisterschaft findet vom 15. bis 31. Januar statt. Deutschland misst sich in der Vorrundengruppe C mit Spanien, Schweden und Slowenien. In der heißen Phase der Vorbereitung bestreiten die deutschen Handballer drei Testspiele gegen Tunesien und Island. Am 5. Januar misst sich das Team von Bundestrainer Sigurdsson in Stuttgart zunächst mit dem mehrmaligen Afrikameister (20.15 Uhr/Sport1). Am 9. und 10. Januar tritt die DHB-Auswahl in Kassel und Hannover gegen Sigurdssons Geburtsland Island an - dann aber jeweils ohne Führungsspieler Gensheimer.