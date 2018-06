New York (dpa) - Der Dirigent Kurt Masur ist tot. Der langjährige Leipziger Gewandhauskapellmeister starb im Alter von 88 Jahren, wie seine Sprecherin Anna-Barbara Schmidt der dpa bestätigte. Die New Yorker Philharmoniker, bei denen er von 1991 bis 2002 wirkte, würdigten in einer Stellungnahme Masurs Lebenswerk. Der Dirigent, der von 1970 bis 1996 Kapellmeister in Leipzig war, gehörte im Herbst 1989 zu den Unterzeichnern des Aufrufes "Keine Gewalt", mit dem Montagsdemonstranten und Staatsgewalt zum Dialog aufgefordert wurden. Masur litt in fortgeschrittenem Alter an der Parkinson-Krankheit.

